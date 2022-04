Mayıs ayı yaşlı ve engelli parası (aylıkları) yattı mı? Evde bakım ödeneceği yatırıldı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım, yaşlı ve engelli maaşı veriliyor. Bayram nedeniyel yaşlı ve engelli aylıklarının bugün yatırılıp yatırılmayacağı da hak sahipleri tarafından merak ediliyordu. Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanı, yazılı açıklamasında, yaklaşık 833 milyon lira tutarında yaşlı, 653 milyon lira tutarında da engelli aylığının vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.

Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Yanık, "Bayram nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı. Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydetti.

Engelli maaşı ne kadar?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, Yaşlı ve Engelli maaşlarının ödemesi hakkında da müjdeyi vermişti. Erdoğan konuya dair şunları söylemişti: "Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."