Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek son dakika açıklandı
Son dakika haberine göre işsizlik maaşı alanların merak ettiği mayıs ayı işsizlik ödeneğinin ne zaman verileceği açıklandı. Peki mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin verileceği tarih.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.