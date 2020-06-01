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Ekonomi

Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek son dakika açıklandı

Son dakika haberine göre işsizlik maaşı alanların merak ettiği mayıs ayı işsizlik ödeneğinin ne zaman verileceği açıklandı. Peki mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin verileceği tarih.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:55:00 - 2020-06-01 11:56:48
Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek son dakika açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

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