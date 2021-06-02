İşsizlik maaşından faydalanan vatandaşlar, gözlerinikısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihe çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamalarını yakından takip eden vatandaşların konuya ilişkin aramaları hız kazandı. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı mı?Mayıs 2021 işsizlik maaşı ne zaman yatar?

Mayıs 2021 işsizlik maaşı ne zaman yatar?

Mayıs ayı işsizlik maaşına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz ay söz konusu ödemeler 5 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Bu ay da ödemelerin 4-5 haziran tarihlerinde yapılacağı ön görülüyor.

İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekir.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak şartıyla ve hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.