0553 313 94 23

Mayıs 2019'un bütçe rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Mayıs 2019'un bütçe rakamları açıklandı

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL olmuştur.

Ocak-Mayıs 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66,5 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakMayıs döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL olmuştur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Bütçe açıklamaları
  3. Bütçe rakamları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS’ya geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti
    1. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    2. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    3. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    4. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    5. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    6. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    7. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    8. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    9. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    10. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    11. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    12. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    13. İran: "Eğer körfezden petrol..
    14. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    15. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    16. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    17. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    18. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    19. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    20. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    21. Klasik otomobillerle festival korteji
    22. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    23. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    24. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    25. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    26. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    27. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    28. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    29. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    30. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!