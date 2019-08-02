Maydanozlu detoks suyu nasıl hazırlanır? Maydanozlu detoks suyu tarifi

Yazın en çok önemsenen konularından biri de zayıflamak. Fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli yollara başvurulur. Bunlardan biri de detoks içecekleri. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir maydanozlu detoks suyu ile zayıflamanız, ödem atmanız mümkün. Peki Maydanozlu detoks suyu nasıl hazırlanır? İşte maydanozlu detoks suyu tarifi...

Maydanozlu detoks suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 litre oda sıcaklığında su

10 yaprak maydanoz

1 adet orta boy salatalık

1 adet orta boy limon

Hazırlanışı:

Salatalık, limon ve maydanozu doğrayın.

Sürahiyle suyla birlikte tüm malzemeleri alın.

İyice karıştırın ve en az beş saat beklettikten sonra kullanabilirsiniz.

Nasıl uygulanır?

En az 5 saat dinlendirerek öğünlerden önce birer bardak olmak üzere gün içerisinde tüketebilirsiniz.