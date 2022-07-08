Maydanoz ve gül yağı ile varislerden kurtulun! Varislerden kurtulmanın doğal yolları

Bacak bacak üstüne atmak, uzun süre hareketsiz kalmak, obezite gibi durumlar varis problemlerine neden olabilir. Hastalığın ilk aşamalarında semptomların şiddetini azaltbilir, varisli damarların ilerlemesini önleyebilirsiniz. Ve bu yöntemlerin çoğunu evde yapabilirsiniz.

Varisi evde doğal yollarla tedavi edebilirsiniz! İşte çözümler...

Domates çekirdekleri

Maydanoz C vitaminine bol ve güçlü kollajen üreten özelliklere sahiptir. Ayrıca cildin gözenekleri tarafından kolayca emilir ,lekeleri ve yara izlerini azaltır ve bu da onu varisli damarları önlemek ve tedavi etmek için ideal bir çare haline getirir.

Gül esansiyel yağı Rosa Damascena’yı çıkararak yapılır ve araştırmacılar , vücutta iyileşmeyi teşvik ettiği bilinen birkaç terapötik bileşiğin bulunduğunu ortaya çıkardılar . Kan dolaşımını artırır, kan birikimini önler ve kan damarlarını güçlendirir. Bacak damarları için en önemli esansiyel yağlardan biridir . Kan damarlarının sağlıklı ve tıkanık kalmamasını sağlayarak, variköz venlerin gelecekteki oluşumları önlenecektir.

Domates tohumları, aspirine benzer özelliklere sahip ve kan pıhtılarını önlemek ve kan akışını iyileştirmek için bir antikoagülan (pıhtılaşmaya karşı) olarak çalışan salisilik asit içerir. Ayrıca, domatesler, hücre zarlarımızda yoğunlaşan ve hücrelerimizdeki lipitlere zarar veren likopen açısından zengindir. Cilde uygulandığında hasarlı damarların görünümünü azaltır. Küçük parçalar halinde 2 domatesi doğrayın. (Çekirdeklerini kaybetmemeye çalışın) Pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar birkaç saniye karıştırın. En az 2 ay boyunca günde 3-4 kez cilt üzerinde uygulayın.

Hazırlık ve kullanım:

1 avuç doğranmış maydanoz alın ve bir tavaya yerleştirin.

1 bardak su ekleyin ve 5 dakika kaynatın.

Isıdan çıkarın, örtün ve ılık olana kadar soğumaya bırakın.

Sıvıyı maydanozdan süzün.

Bundan sonra, süzülen sıvıya 3 çorba kaşığı gül yağı ekleyin ve iyice karıştırın.

Pamuk topunu karışıma batırın ve etkilenen bölgeye uygulayın.

Sıcak su ile durulayın.

Bunu 2 ay boyunca günde iki kez tekrarlayın.

Sarımsak, limon ve zeytinyağı

Sarımsak, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili birçok durum için kullanılır. Sarımsak, kan dolaşımını iyileştirme yeteneğine sahip sülfür bileşikleri olan allisin ve ajoen üretir. İltihaplı kan damarlarının önlenmesine ve kan pıhtılarının önlenmesine katkıda bulunurlar. Sarımsak, varsili damarların şişmesini ve bunların neden olabileceği rahatsızlığı azaltmak için ideal olan çok güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Limonlar C vitamini, B6, A, E, folat, niasin, tiamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein bakımından yüksektir. Çok miktarda C vitamini, hücrelerin serbest radikallere zarar vermesine ve oksidatif hasarı önlemesine yardımcı olur. 10 diş sarımsağı havada dövün. Macunu temiz bir kavanoza koyun ve üzerine 3 limonun suyunu ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bir gece bekletin. Pamuklu ped kullanarak, etkilenen bölgeye en az bir ay boyunca günde iki kez uygulayın.

Kırmızı biber

Kırmızı biber varis için mucize bir tedavi olarak kabul edilir. C vitamini ve bioflavonoidlerin (alerji, virüs gibi iltihaplı durumları tedavi etmek için kullanılan bir antioksidan) zengin bir kaynağıdır. Pıhtıları ve varisli damarları azaltmaya ve tedavi etmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya 1 çay kaşığı kırmızı biber tozu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 1 ila 2 ay boyunca günde 3 kez için.

Elma sirkesi, aloe vera ve havuç

Elma sirkesi çok fazla protein, enzim ve faydalı bakteriye sahiptir. Elma sirkesinin kan pıhtılarını, kolesterolü ve kan basıncını azaltabildiği ortaya çıkmıştır. Aloe vera jeli ayrıca akneye neden olan bakterileri öldüren salisilik asit ve diğer antiseptik bileşikleri de içerir, bu da onu cilt için mükemmel bir temizleyici yapar. Ayrıca, cildin bariyerini güçlendirmek için birlikte çalışan mineraller, enzimler, antioksidanlar ve A, C ve E vitaminleri ile doludur. Havuçlar, çeşitli vitamin ve mineraller, özellikle A vitamini (beta-karoten), biyotin, K vitamini, potasyum, kükürt ve B6 vitamini içerir. Hasar durumunda cilt dokusunu onarmaya yardımcı olurlar. Bir orta ya da büyük havuç alın ve rendeleyin. Bir süzgeç alın ve rendelenmiş havuç suyunu bir kaseye süzün. Aynı kaseye 1 yemek kaşığı aloe vera jeli ve elma sirkesi ekleyin. Karıştırın. Bir pamuk ped alın ve bir ay boyunca günde en az 3 kez cilde uygulayın.

Lahana

Lahana, çözünmez lif, beta-karoten, vitaminler - B1, B6, K, E ve C ve kalsiyum, iyot, magnezyum, demir ve sülfür gibi bir dizi mineral içerir. Lahana, etkilenen bölgeye temas ettiğinde gözeneklerden damarlara ulaşırlar ve kanın pıhtlaşmasını önlerler. 3 yaprak lahana alın ve çok küçük parçalara gelecek şekilde doğrayın. Daha sonra bunları blendere koyun ve karıştırın. Suyunu süzün ve günde en az 3 kez uygulayın.

Kadife çiçeği

Kadife çiçeği antienflamatuardır. (iltihapla savaşan ilaç) Ve enfeksiyonlara ve iltihaplara karşı savaşabilir. Ciltte emildikten sonra, genişlemiş damarların boyutunu azaltmak ve etkilenen bölgelerde kan akışını aktive eder ve yatıştırır. Bunu bir merhem olarak cilde masaj yapmak ağrıyı hafifletir. Bir fincanı kadife yapraklarıyla doldurun. 4 bardak suyu 5 dakika kaynatın ve yaprakların bulunduğu fincana dökün. Soğumasını bekleyin. Pamuklu bir bez alın, karışıma daldırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. 1 ila 2 ay boyunca günde birkaç kez uygulayın.