Maydanoz suyu zayıflatır mı, nasıl hazırlanır? Kilo vermenin en kolay yolu! Fazla kilolar için tam bir reçete

2000 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunan ve tüm dünya ülkelerinde sık tüketilen maydanoz, A, B12, K ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir bitkidir. Ayrıca harika bir kalsiyum ve demir deposudur. Zengin lif, mineral ve vitamin içeriği sayesinde bağırsak, mide, damar, kalp, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına karşı koruyucudur. Sadece bu özellikleri bile düşünüldüğünde bol bol tüketilmesi gereken maydanoz aynı zamanda önemli bir güzellik kürü olmaya aday.

Yemeklerin İçerisinde Sık Sık Kullandığımız Maydanoz, Zayıflatır Mı? Detoks Listelerinde De Yer Verilen Maydanoz Nasıl Tüketilmeli?

Diyetisyenlerin listelerinde sık sık yer alan maydanoz suyu zayıflatıyor mu? İşte detaylar…

Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Metabolizma hızlandıran ve vücudu toksinlerden arındıran maydanoz suyu, düzenli kullanıldığında haftada 1 ile 2 kilo vermenizi sağlıyor. Limon suyu ile tüketildiği zaman etkisi daha da artan maydanoz suyuna 15 gün devam etmeniz ve 1 hafta aranın ardından yeniden başlamanız öneriliyor. Maydanoz suyu düzenli kullanıldığında 2 ayda 8 kiloya kadar zayıflatıyor. Üstelik verilen kilolar kalıcı oluyor.

Zayıflatan maydanoz suyu nasıl hazırlanır?

Pişirerek maydanoz suyu tarifi

Malzemeler

Yarım demet maydanoz

2 bardak içme suyu

Hazırlanışı

İyice yıkayıp ayıkladığınız yarım demet maydanozu sapları ile birlikte bir tencereye koyun. Üzerine 2 bardak su ekleyip 2 dakika kadar kaynatın. Maydanozlar erimeden ocaktan alın ve tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 10 dakika demlendirin. Demlenen maydanoz suyunu süzün ve içerisine limon suyu sıkıp gün içerisinde iki kere tüketin.

Çiğden maydanoz suyu tarifi

Bu yöntem çok daha sağlıklı bir yöntem. Çiğ maydanozdan maydanoz suyu elde etmek besin değerleri kaybolmayacağı için kesinlikle en iyi yöntemdir. Yıkanıp ayıklanmış yarım demet maydanozu sapları ile birlikte blenderdan geçirin. İçerisine 1,5 bardak içme suyu ekleyin ve blenderdan geçirmeye devam edin. Karışımı bardağa alın ve içerisine yarım limon suyu ekleyin. taze olarak tüketin. Bu yöntemde süzmeden maydanoz parçaları ile tüketmek en güzeli ancak siz bu şekilde tüketmekte zorlanıyorsanız karışımı temiz bir tülbentten geçirip sadece suyunu tüketebilirsiniz.

Maydanoz Zayıflatır Mı?

Maydanozun 1 bardağı 22 kcaldir. Düşük kalorili, düşük yağlı, düşük sodyumludur. A, C, K vitamini, folik asit, potasyum ve lif içerir. Birçok Akdeniz yemeğinde ana bileşen olarak kullanılır. Maydanoz, yüksek vitamin-mineral içeriği ile bilinir, hafif idrar söktürücü özellikleri ile de şişkinliği hafifletmeye, ödem atımını artırmaya ve sindirim problemlerini (hazımsızlık, gaz, spazm) gidermeye yardımcı olur bu nedenle kilo verme ve detoks diyetlerinde, beraberinde kilo vermeye destek içeceklerde sıklıkla tercih edilir. Ancak bilimsel açıdan direkt olarak kilo kaybı için iyidir diyebileceğimiz bir kanıt yoktur. Hastalıkların önlenmesi ve genel sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için tek tek yiyeceklere odaklanmaktan daha önemlisi çeşitli bir diyet yemektir.