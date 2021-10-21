Mayasız pişi tarifi

Sabah kahvaltılarının aparatifl mayasız pişi için tarifimize göz atmayı unutmayın!..

Malzemeler

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 şişe soda

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı

Geniş bir karıştırma kabının içine unu eleyerek aktarın. Üzerine yoğurt, soda, kabartma tozu, yumurta ve tuzu da ekleyip güzelce yoğurmaya başlayın. Hamurunuz ele yapışmayacak kıvamda olsun. Sonra bir tavada yağı ısıtın. Yağ ısınırken siz de hamuru küçük kare şeklinde parçalara ayırın ve kızartın. Pişiniz hazır. Afiyet olsun.