Mayasız 5 dakikada çiğ börek tarifi: Dışı çıtır içi sulu sulu çiğ börek tarifi
Çıtır çıtır kızaran içinde çok lezzetli kıymalı harcıyla, asıl adının çibörek olduğu ancak çiğ börek olarak bilinen bir börek
Dışı çıtır içi sulu sulu çiğ börek tarifi
Hamuru için;
- 3 su bardağı un
- 1,5 su bardağı su
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı yoğurt
İç harcı için;
- 250 gram kıyma
- 2 adet soğan
- Yeteri kadar tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
Kızartmak için;
Sıvı yağ
Mayasız 5 dakikada çiğ börek tarifi:
Yoğurma kabına unu, tuzu, kabartma tozunu, yoğurdu ve suyu alıp yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Üzerini kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. İç harcı için; karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuz ve baharatları alıp yoğuralım Dinlenen hamuru 9 eşit bezeye bölelim. Her bir bezeyi oklava veya merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamurların ortasına delik açalım ve etrafına iç harcını yerleştirelim.
Daha sonra kenarlarından içe doğru kıvırarak kapatalım ve ters çevirerek üzerlerini hafifçe bastıralım. Kızgın yağın içinde alt üst çevirerek kızartalım.