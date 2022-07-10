Mayasız 5 dakikada çiğ börek tarifi: Dışı çıtır içi sulu sulu çiğ börek tarifi

Dışı çıtır içi sulu sulu çiğ börek tarifi

Hamuru için;

3 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

İç harcı için;

250 gram kıyma

2 adet soğan

Yeteri kadar tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Mayasız 5 dakikada çiğ börek tarifi:

Yoğurma kabına unu, tuzu, kabartma tozunu, yoğurdu ve suyu alıp yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Üzerini kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. İç harcı için; karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuz ve baharatları alıp yoğuralım Dinlenen hamuru 9 eşit bezeye bölelim. Her bir bezeyi oklava veya merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamurların ortasına delik açalım ve etrafına iç harcını yerleştirelim.

Daha sonra kenarlarından içe doğru kıvırarak kapatalım ve ters çevirerek üzerlerini hafifçe bastıralım. Kızgın yağın içinde alt üst çevirerek kızartalım.