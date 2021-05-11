Mayalı pişi nasıl yapılır?

Tam ölçülü pişi tarifi | Anadolu'nun en eski geleneklerinden biridir; arefe günleri pişi ya da ekmek yapıp komşulara ikram etmek. Pandemi sebebiyle eşe dosta bu yıl ikramlarda bulunulmasa da çekirdek ailenizin yüzünü güldürecek sıcacık pişiler hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı pişi için hangi malzemeler gerekli? Pişi için hangi malzemeler gerekli?