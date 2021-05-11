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Yemek Tarifleri Mayalı pişi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Mayalı pişi nasıl yapılır?

Tam ölçülü pişi tarifi | Anadolu'nun en eski geleneklerinden biridir; arefe günleri pişi ya da ekmek yapıp komşulara ikram etmek. Pandemi sebebiyle eşe dosta bu yıl ikramlarda bulunulmasa da çekirdek ailenizin yüzünü güldürecek sıcacık pişiler hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı pişi için hangi malzemeler gerekli? Pişi için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:16:00 -
Mayalı pişi nasıl yapılır?

Fırından alınan hazır ekmek hamuruyla pişi yapıyorsanız; bu tarifi denedikten sonra bundan sonra kendi hamurunuzu kendinizi hazırlamak isteyeceksiniz. Peki, pişi hamuru nasıl

Mayalı pişi tarifi

Malzemeler:

  • 4,5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1,5 su bardağı ılık su

Mayalı pişi nasıl yapılır?

Öncelikle su ve sütün kaynamamasına özen gösterin.

Ilık süt, ılık su, maya, şeker ve tuzu bir yoğurma kabının içine alın.

10 dakika sonra unu ilave edip hamuru güzelce yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bezle örtün ve bir saat mayalanma bırakın.

1 saatin sonunda hamura şekil verin ve 10-15 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Bir tavaya sıvı yağ alın ve kızdırın.

Kızdırdığınız yağın içine az miktarda tuz serpin ve hamurları kızarmaya başlayın.

Afiyet olsun.

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