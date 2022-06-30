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Kadın - Aile Mayalı bazlama tarifi: Çorum yöresi tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mayalı bazlama tarifi: Çorum yöresi tarifi nasıl yapılır?

Mayalı yemek için Çorum'a gitmenize gerek yok.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 23:26:00 - 2022-06-30 23:29:29
Mayalı bazlama tarifi: Çorum yöresi tarifi nasıl yapılır?

Mayalı (Bazlama) Çorum Yöresi Tarifi İçin Malzemeler

7 su bardağı un
2 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı maya
Su

Mayalı (Bazlama) Çorum Yöresi Tarifi Nasıl Yapılır?

Unumuzu yoğurma kabına alıp, üzerine mayayı tuzu ekleyip yavaş yavaş su ekleyerek kulak memesi kıvamında hamurumuzu yoğuruyoruz. 1 – 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
Daha sonra mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp açıyoruz ve yanmaz tavada pişiriyoruz.

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