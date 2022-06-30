Mayalı bazlama tarifi: Çorum yöresi tarifi nasıl yapılır?
Mayalı yemek için Çorum'a gitmenize gerek yok.
Mayalı (Bazlama) Çorum Yöresi Tarifi İçin Malzemeler
7 su bardağı un
2 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı maya
Su
Mayalı (Bazlama) Çorum Yöresi Tarifi Nasıl Yapılır?
Unumuzu yoğurma kabına alıp, üzerine mayayı tuzu ekleyip yavaş yavaş su ekleyerek kulak memesi kıvamında hamurumuzu yoğuruyoruz. 1 – 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
Daha sonra mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp açıyoruz ve yanmaz tavada pişiriyoruz.