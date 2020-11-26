Maxima, Akdeniz'den Ege'ye uzanan rotada test edildi

İSTANBUL (AA) - "Motor Yağını Yolculukta Tanırsın" sloganıyla yola çıkan Petrol Ofisi Madeni Yağlar, motor yağı Maxima'yı Fethiye'den Datça'ya uzanan bir rotada test etti.

Şirket açıklamasına göre, Fethiye'den başlayarak Göcek, Tersane, Domuz Adaları, Dalyan, Ekincik Koyu, Marmaris Körfezi, Hisarönü Körfezi, Bencik Koyu ve daha birçok noktaya uğrayan Maxima teknesi, bölgenin tarihi dokusunu ve koylarını ziyaret ettiği rotayı Datça Knidos'ta tamamladı. Yaklaşık 150 deniz mili ve 4 gün süren bu rota, karada da KIA Sportage'ın eş zamanlı olarak takip ettiği yaklaşık 500 kilometrelik bir yolculuk oldu. Yüksek hava sıcaklığı, uzun tırmanışlar, keskin virajlar, stabilize yollar gibi birçok güçlüğe karşın performanstan ödün vermeyen Maxima K 5W-30, zorlu rotadan da tam not aldı. Maxima'nın yolculuğuna, Petrol Ofisi'nin öne çıkan Active-3 teknolojili W/Max yakıtları da katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, yolculuğun, bir motor yağını tanımak için en etkili yöntem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü yolculukta hava koşulları değişir, yollar değişir. Kimi zaman dağlar aşılır, kimi zaman dereler geçilir. Kimi zaman stabilize kimi zaman da çamurlu ya da kaygan yolda gidilir. Araç kimi zaman yüksek kimi zaman düşük devir ister. Tüm zorlu koşullara karşın performansın ve motorun korunması için motor yağının da tüm bu değişimlere uygun, en ideal çözümleri sunması gerekir.

Biz de otomobil ve hafif ticari araç sınıfının en çok tercih edilen ve kullanıcılarından tam not alan motor yağı Maxima'yı zorlu koşullarda bir kez daha test ettik. 'Motor Yağını Yolculukta Tanırsın' dedik ve güzergah olarak da, hava, yol ve coğrafi açıdan en zorlu koşulları barındıran, Akdeniz'den Ege'ye uzanan keyifli ve farklı bir rotayı tercih ettik. Denizde teknemiz, karada ise KIA araçlar için özel üretilen Maxima K 5W-30 motor yağını kullanan arazi aracımız ile bu güzel ancak zorlu rotayı, kusursuz bir şekilde tamamladık."

Maxima K 5W-30 motor yağı, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde KIA araçlar için özel olarak geliştirilerek üretildi. Tam sentetik bu motor yağı; yüksek motor performansı, tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Maxima K 5W-30 ayrıca, egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatıyor ve düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi de koruyor.

Test yolculuğunda çekilen en güzel fotoğraflar ve videolar, "#YolculuktaTanırsın" "hashtag"i ile Maxima'nın sosyal medya hesaplarında sergileniyor.