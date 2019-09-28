Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Max Kruse Galatasaray derbisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Max Kruse'den dikkat çeken hareket! Kruse, İstiklal Marşı okudu

Kruse ne yaptı?

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde gerçekleşen seremonide dikkatleri üzerine çeken kişi ise Kruse oldu. Kruse ne yaptı?

Fenerbahçe'nin sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'den transfer ettiği Kruse, Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kruse'nin bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan alkış aldı.

Ayrıca Galatasaraylı Babel de İstiklal Marşı'na eşlik etti.