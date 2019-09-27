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Max Kruse'den derbi yorumu: Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuç almak...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Max Kruse hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 14:43
Max Kruse'den derbi yorumu: Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuç almak...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse, ülkesi Almanya'da Sport 1'e konuştu. Türkiye'ye gelişi ve yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu. Ufkunu genişletmek ve kendini başka bir ülkede kanıtlamak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "En doğru kararı verdiğimi görüyorum. Daha bir şey kanıtlamadım. Ancak kısa sürede saygı kazandım. Şimdi sıra aldığım saygıya karşılık verme zamanı. Başlangıcı da Galatasaray derbisinde yapacağım" dedi.

''Türk insanı çok misafirperver''

Derbilerin Türkiye'de çok önemli olduğuna vurgu yapan yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarım bu konuda bana bilgiler veriyor. Tüm takım, taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ben de hedeflediğimiz galibiyete katkıda bulunurum" diye konuştu. Kruse, sözlerine şöyle devam etti: "Türk insanı çok misafirperver. Verdikleri sözleri tutuyorlar. Bana karşı da özel bir ilgi var ve bu durum Fenerbahçe'deki performansımı olumlu yönde etkiliyor."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:43
  1. Fenerbahçe
  2. Max Kruse
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

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