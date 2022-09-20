Mavi Vatan’a hassas kulak

YENİ AKİT ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK MAM Sualtı Akustik Laboratuvarı’nda Bütünleşik Sonar Sistemi Geliştirme Projesi’ni inceledi. Düşük frekansta çalışan, çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli bir sonar geliştirmeye başladıklarını açıklayan Bakan Varank, “Bu yeni milli sonar, Türkiye’nin MİLGEM gemisi için geliştirilen ilk milli sonar projesinde olduğu gibi yeni inşa edilecek olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nde kullanılacak.” dedi.

REKABET GÜCÜ ARTACAK

TÜBİTAK MAM, yeni sonar projesi için çalışmalara başladı. Yeni sonar, açık denizdeki düşük frekanslı ses dalgalarını, uzak mesafelerden tespit edecek. Olası tehditlere karşı Türkiye’nin açık denizlerdeki gücüne güç katacak. Millî Savunma Bakanlığı ile yürütülen proje, askeri gemilere entegre edilebilecek. Prototip üretimleri başlayan projeyle Türkiye, bu teknolojiye sahip az sayıda ülkeden biri olacak. Bütünleşik sonar sistemi, milli güvenliğe olduğu kadar ekonomiye de ciddi katkı sağlayacak. Sistemin dost ve müttefik ülkelere ihracatı Türkiye’ye büyük bir rekabet üstünlüğü getirecek.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Varank, sonarın geliştirildiği Kocaeli Gebze’deki TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank’a TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. TÜBİTAK MAM bünyesinde faaliyet gösteren Sualtı Akustik Laboratuvarı’nda incelemelerde bulunan Varank, Bütünleşik Sonar Sistemi Geliştirme Projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Bakan Varank şunları söyledi:

YENİ BİR BOYUTA GEÇİYORUZ

Burası Türkiye’ye kazandırılmış ve en yüksek kabiliyetlere sahip ilk su altı akustik laboratuvarı. Burada özellikle Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ürünleri hem geliştiriyoruz hem de üretiyoruz. Türkiye’nin Milli Gemi Projesinde (MİLGEM) su altı sonarlarını TÜBİTAK MAM olarak biz geliştirdik, gemilerimize taktık. Şimdi yeni bir boyuta geçiyoruz. Yine Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte düşük frekansta çalışan çok daha güçlü çok daha kabiliyetli bir sonarı geliştirmeye başladık. Bu sonar da Türkiye’nin ilk hava savunma gemisinde kullanılacak ve Türkiye’ye çok ciddi kabiliyetler kazandıracak.

YAZILIM TARAFI BİLGEM’DE

Projeyi bu senenin başında başlattık. Çok ciddi bir yol aldığımızı söyleyebiliriz. Bize verilen süre 3 sene. Biz inşallah arkadaşlarımız da söz verdiler 2 senede bu sonarı tamamlamış olacağız ve böylece Türkiye’ye savunma sanayi anlamında çok daha ciddi katkılar sağlamış olacağız. Bu projenin bizi sevindiren başka bir boyutu da var. Burada TÜBİTAK BİLGEM ile de birlikte çalışıyoruz. Onlar da bu işin yazılım tarafını bir araya getiriyorlar.

CİDDİ KABİLİYETLER KAZANDIK

Bu proje birçok ilki başlatacak bir proje. Burada hem donanım tarafı hem de yazılım tarafıyla çok ciddi kabiliyetler kazanmış olacağız. Daha önce ürettiğimiz sonarlarda birtakım ürünleri yurt dışından tedarik etmek mecburiyetinde kalıyorduk. Tasarımlarını biz yapmış olsak bile bunları ürettirip ithal etmek mecburiyetinde kalıyorduk. Bu projenin bir başka özelliği de işte burada kullanılan başta seramik malzemeler olmak üzere bu ürünlerin tamamının kendimiz tarafından geliştirilmesi ve üretimlerinin de burada yapılması. Daha sonra bunların yazılım tarafındaki entegrasyonunun da BİLGEM ile yapılması.

AR-GE’NİN HAMİSİ

TÜBİTAK, Türkiye’de araştırma ve geliştirmenin hamisi bir kurumumuz. Her alanda, sivil teknolojiler, askeri teknolojiler, sağlık teknolojileri, her alanda biz Türkiye’deki hem Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz aynı zamanda kendi enstitülerimizle, kurumlarımızla, araştırmacılarımızla bu alanlarda aktif projeler gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK’ın savunma sanayinde, su altında, akustikte bu kabiliyeti kazanmış olması, dost ve müttefik ülkeler için tedarikçi konumuna gelmesi, ülkemizin geldiği noktayı göstermesi anlamında çok önemli.

DOST VE MÜTTEFİKLERLE PAYLAŞACAĞIZ

Biz sadece insansız hava araçlarında değil birçok ürünümüzle dünyada en çok aranan talep edilen ülkelerden bir tanesiyiz. Bize yurt dışından gelen her heyet, mutlaka savunma sanayi alanında çalışan firmalarımızı, enstitülerimizi gezmek istiyorlar. TÜBİTAK MAM ve BİLGEM çok ciddi bir kabiliyet elde etti. Bunu hem ülkemize faydalı olacak şekilde kullanacağız hem de dost ve müttefik ülkelerle bu teknolojilerimizi paylaşacağız.

SİVİL KULLANIMI DA BULUNUYOR

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, savunma sanayisinin rekabet üstünlüğü anlamında çok kritik olduğunu ancak sonar sisteminin sivil kullanımının da mümkün olduğunu vurgulayarak “Özellikle Türkiye gibi bir ülkede boğazların güvenliği, kıyı şeritlerinin güvenliği açısından bakıldığı zaman ulusal güvenliğin ötesinde ülkemizin kara sularındaki sivil güvenlik anlamında da önemli olacağını düşünüyoruz.” dedi.

SONAR DONANIMLARI MAM’DAN YAZILIMLAR DA BİLGEM’DEN

MİLGEM projesinde tasarımlarını yaptıkları seramik malzemeleri üretmek için yurt dışına gönderdiklerini kaydeden TÜBİTAK Başkanı Mandal, şimdi ise seramik malzemenin tasarımını ve üretimini kendilerinin yaptığını söyledi. Mandal, projenin yazılım ve ara yüzlerinin de TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

ALANINDA İLK VE TEK

Sualtı Akustik Laboratuvarı Kıdemli Başuzmanı ve Proje Yöneticisi Dr. Alper Biber, denizaltılara yönelik Türkiye’nin ilk sualtı akustik uygulamasını MİLGEM’de gerçekleştirdiklerini belirterek bu proje kapsamında test altyapısı olarak laboratuvarın kurulduğunu anlattı. Laboratuvardaki havuzda 1-500 kHz frekans aralığında tüm elektro akustik dönüştürücülerin testlerini, karakterizasyonlarını yapabildiklerini kaydeden Biber, havuzun Türkiye’de alanında ilk ve tek olduğunu söyledi.

İKİ FARKLI SONAR GELİŞTİRİLECEK

Biber, MİLGEM’in ardından yeni başladıkları Bütünleşik Sonar Sistemi Geliştirme Projesi ile daha düşük frekansta, farklı platformlarla bütünleşik çalışabilen multistatik bir sonar sisteminin geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek “Projede iki farklı sonar sistemi geliştirilecek. Denizaltı Savunma Harbi Sonarı ve Küçük Hedef Tespit Sonarı ve bunların tüm test karakterizasyonlarını ve deniz testlerini bu proje içeriyor.” dedi.

UZAK DENİZLERDEKİ ÇIKARLAR

Projenin asıl amacının Türkiye’nin uzak denizlerdeki çıkarlarını gözeten bir sonar sistemi hazırlamak olduğunu vurgulayan Biber, ‘Bu da frekansın düşürülmesi anlamına geliyor. Yani ilk MİLGEM’den sonra TÜBİTAK MAM olarak farklı bir gemi için farklı bir sonar sistemini bu projeyle ülkemize kazandırılmış olacağız.” diye konuştu.

AKREDİTE LABORATUVAR STATÜSÜNDE

Türkiye’nin alanında ilk ve tek akredite kamu Ar-Ge laboratuvarı olan TÜBİTAK MAM Sualtı Akustik Laboratuvarı, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüyor. Laboratuvar, sualtı akustik alanında “Atanmış Enstitü” olarak uluslararası faaliyetlerine devam ediyor. Laboratuvarda donanmanın ihtiyaç duyduğu ürünler geliştirilip üretiliyor.