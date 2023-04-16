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Gündem "Mavi" Sevilay, "sarı" çuvala girdi
Gündem

"Mavi" Sevilay, "sarı" çuvala girdi

Yeniakit Publisher
2023-04-16 13:32:00 -
"Mavi" Sevilay, "sarı" çuvala girdi

Van Erciş Yankıtepe kırsalında, biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Erciş Yankıtepe kırsalında, biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe köyü kırsalında İHA ile yürütülen keşif/gözetleme faaliyetiyle 2 terörist tespit edildi.

PKK/KCK terör örgüt mensuplarının bulunduğu ikamete bu sabah Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu ölü ele geçirildi.
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Etkisiz hale getirilenlerin birinin İçişleri Bakanlığınca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan "Hejar Ronya Serhat" kod adlı Sevilay Akyıldırım olduğu belirlendi.

 

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