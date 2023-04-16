"Mavi" Sevilay, "sarı" çuvala girdi
Van Erciş Yankıtepe kırsalında, biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Erciş Yankıtepe kırsalında, biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe köyü kırsalında İHA ile yürütülen keşif/gözetleme faaliyetiyle 2 terörist tespit edildi.
PKK/KCK terör örgüt mensuplarının bulunduğu ikamete bu sabah Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu ölü ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Etkisiz hale getirilenlerin birinin İçişleri Bakanlığınca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan "Hejar Ronya Serhat" kod adlı Sevilay Akyıldırım olduğu belirlendi.