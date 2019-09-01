Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart’a geçiyor Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde(ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde(ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

Ankarakart’ın ÖHO’larda geçerli olmasıyla birlikte Başkent’te tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak. Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hattı ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak. Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO’larda nakit ödeme dönemi sona erecek.

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