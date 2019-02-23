Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

İsrail'in zulmü ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisi, terör devleti İsrail askerlerinin silahlı saldırısına uğramış ve 10 Müslüman şehit olmuştu.

Cem Küçük'ten skandal sözler

17 Nisan 2017'de Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, "AK Parti'nin artık bu radikal İslamcılarla da, bu Mavi Marmara'daki o manyak tipler... Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı, kafadan herşeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var. Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım" ifadelerini kullanmış ve Mavi Marmara'ya katılan insanlara skandal sözler sarf etmişti.

Dava açıldı

Ardından TGRT ekranlarında hakaret ve iftiralarına devam eden Cem Küçük hakkında Mavi Marmara Şehit Aileleri, Mavi Marmara yolcuları ve İHH İnsani Yardım Vakfı olarak İstanbul başta olmak üzere 50’den fazla ilde suç duyurusunda bulunulmuştu.

Özür dilemedi

Küçük'ün skandal sözleri Türkiye'de büyük infiale neden olmuş, Küçük'ün özür dilemesi istenmişti. Mavi Marmara'daki Müslümanları 'Küçük' düşüren bu sözlerinden vazgeçmeyen gazeteci, halen özür dilemedi. Cum Küçük hakkında davayı sonuçlandıran mahkeme, hakaretleri görmezden gelerek skandal bir kararla Küçük'ü akladı.

Avukattan sert tepki: Organize manyaklık

İHH gönülülerinden avukat Gülden Sönmez, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada karara sert tepki göstererek, "Mavi Marmara’dakilere “manyak tipler” deme hadsizliğinde bulunan Cem Küçük tüm illerdeki savcılıklarca elbirliğiyle korundu ve aklandı. İtirazlarımız da reddedildi. Manyakça bir dayanışmayla tescilli manyak olduk. Organize Manyaklık." dedi.