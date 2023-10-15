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Gündem Mavi Marmara gazileri, Filistin'e yürüyor!
Gündem

Mavi Marmara gazileri, Filistin'e yürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 15:14:00 -

Aralarında Mavi Marmara gazilerinin de bulunduğu grup, yaklaşık bin 200 kilometrelik bir yolculukla Kudüs'e ulaşmayı hedefliyor.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla yola çıktılar.

Aralarında Mavi Marmara gazilerinin de bulunduğu platform, yaklaşık bin 200 kilometrelik bir yolculukla Kudüs'e ulaşmayı hedefliyor.

Toplam 65 gönüllü platform üyesi ve vatandaş, Kayseri'den yola çıkarak Niğde, Adana, İskenderun güzergahını izleyip Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek önce Filistin'e, ardından Kudüs'e ulaşmayı planlıyor.

Gönüllüler, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde yapılan dualarla yolcu edildi.

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