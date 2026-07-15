Mavi Marmara Derneği’nden Filistin’den Afrika’ya uzanan dayanışma ağı

2010 yılında Mavi Marmara olayı sonrasında kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, kuruluş amacına uygun olarak Filistin başta olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde ve farklı mazlum coğrafyalarda insani yardım, insani diplomasi ve hak savunuculuğu faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek; Filistin, Gazze, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye, Yemen, Afganistan ve Afrika kıtasının genelinde yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırmayı sürdürüyor. Mavi Marmara’nın şehit aileleri, katılımcıları ve gazileriyle dayanışma içerisinde hareket eden dernek, Filistin’in özgürlüğü için yürüttüğü faaliyetleri insani yardım çalışmalarıyla destekliyor.

Gazze’de insani yardım seferberliği

7 Ekim sonrasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının artması ve bölgede yıllardır devam eden ablukanın ağırlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan gıda, ilaç ve temiz su ihtiyacına karşı Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı.

Gazze’de bulunan temsilciliği aracılığıyla binlerce Gazzeliye sıcak yemek, su, ilaç ve gıda desteği ulaştıran dernek, aynı zamanda yetim sponsorlukları, sosyal iyileştirme çalışmaları ve zekat dağıtımlarıyla bölge halkının yanında yer almaya devam ediyor.

Çalışmalar Filistin sınırlarını aşıyor

Mavi Marmara Derneği’nin faaliyet alanı yalnızca Filistin ile sınırlı kalmıyor. Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde de çalışmalar yürüten dernek, Suriye’deki Yermük Mülteci Kampı, Lübnan, Mısır ve Ürdün’de ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bu bölgelerde dönemsel yardım organizasyonlarının yanı sıra gıda, sağlık ve zekat destekleri sağlayan dernek, özellikle Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Yermük Mülteci Kampı’nda hem acil insani yardımlar hem de kalıcı projeler aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yermük Mülteci Kampı’nda El-Kudüs Camii yeniden hizmete açılıyor

Mavi Marmara Derneği, Yermük Mülteci Kampı’nda gerçekleştirdiği gıda, sıcak yemek, su desteği ve kurban organizasyonlarının yanı sıra bölge halkı için önemli bir yere sahip olan El-Kudüs Camii’nin restorasyon çalışmalarını da tamamladı.

İnegöl İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında yeniden kullanıma hazır hale getirilen cami, kamp sakinleri için önemli bir sosyal ve manevi merkez olma özelliği taşıyor.

Yermük Mülteci Kampı’nın merkezinde bulunan El-Kudüs Camii, 1985 yılında inşa edilmiş ve Filistinliler açısından tarihi öneme sahip yapılardan biri haline gelmişti. Filistin direnişine ilişkin önemli kararların alındığı bir istişare merkezi olarak da kullanılan cami, uzun yıllar boyunca bölge halkının buluşma noktalarından biri oldu.

Ancak 2011 yılında başlayan Suriye savaşı sırasında Yermük Mülteci Kampı ağır saldırılara maruz kaldı. Esed rejimi, Rusya ve IŞİD tarafından kuşatma ve saldırıların hedefi olan kampta birçok yapı gibi El-Kudüs Camii de zarar gördü. Cami, 2018 yılında Rusya tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yıllarca atıl durumda kalan El-Kudüs Camii, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile İnegöl İnsani Yardım Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilen tadilat ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden Yermük Mülteci Kampı sakinlerinin kullanımına açılıyor.

Yardım faaliyetleri farklı coğrafyalara ulaşıyor

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine de destek ulaştırıyor.

Afrika kıtasının genelinde, Afganistan’da, Bangladeş ve Nepal gibi Asya ülkelerinde dönemsel yardım organizasyonları gerçekleştiren dernek, ihtiyaç durumuna göre Türkiye içerisinde de insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

Aktivizm ve farkındalık çalışmaları da sürüyor

Mavi Marmara Derneği, insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra Gazze’de yaşananlara yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan aktivizm çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Gazze ablukasına karşı somut adımlar atılması amacıyla deniz filosu çalışmalarında yer alan dernek, 7 Ekim sonrasında ablukanın kırılması hedefiyle hazırlanan Vicdan Gemisi organizasyonunu yürüttü. Ancak gemi, Gazze kıyılarına ulaşamadan Malta açıklarında İsrail’in drone saldırısına uğradı.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Türkiye paydaşı olarak çalışmalarını sürdüren Mavi Marmara Derneği, Vicdan Gemisi’nin yanı sıra Madleen Gemisi ve Hanzala Gemisi süreçlerinde de aktif görev aldı.

Dernek, 2026 yılında gerçekleştirilen Global Sumud Filosu Bahar Misyonu’nun organizasyonunda da yer alarak 2010 yılında ortaya çıkan Mavi Marmara ruhunu ve dayanışma anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Destek olmak İsteyenler için

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü insani yardım çalışmalarına destek olmak isteyenler, derneğin resmi internet sitesi ve hesap bilgileri üzerinden bağış yapabilir. Ayrıca 3542 SMS koduna gönderilecek mesajla 50 TL bağışta bulunarak yardım faaliyetlerine katkı sağlanabilir.