Mavi haşhaşlı revani tarifi, nasıl yapılır? Revani ile yapılan tarifler

Mavi Haşhaşlı Tatlıyı ve diğer revani tariflerini bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte kolay tarif...

Mavi haşhaşlı revani tarifi, nasıl yapılır?

Tatlı yapımı tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1, 5 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2, 5 su bardağı şeker

2, 5 su bardağı su

Üzeri için:

Krem şanti

1 su bardağı süt

Yapılışı

Yumurta ve şekeri iyice çırpalım ardından sıvı yağı, sütü ekleyip karıştıralım. Sonra unu, irmiği ve haşhaşı ilave edelim. Son olarak kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpalım. Yağladığımız borcama boşaltıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakalım. Diğer taraftan şeker ve suyu bir tencereye koyup 5-6 dakika kaynatalım, sonra altını kapatıp ilk sıcağını geçmesini bekleyelim. Pişen kekimiz ılıyınca ben şerbetini daha iyi çekmesi için bir kaç yerine çatal batırdım. Kekimiz biraz soğuyunca şerbeti dökelim. Kek soğuduktan sonra bir bardak sütle krem şantimizi çırpıp kekimizin üzerine sürelim. En son üzerine mavi haşhaştan serpip servis yapın.

Diğer Revani tarifleri

Mis gibi portakal kokulu bir revani tarifimiz var.

Portakallı Revani tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet yumurta

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

1 adet yarım limon suyu

Yapılışı

3 yumurta ile şeker iyice çırpılır. Köpük gibi olan yumurta üzerine yoğurt ve sıvı yağ eklenir. Onlarla beraber tekrar çırpılır. Üzerine un, irmik, kabartma tozu ve vanilya eklenerek çırpmaya devam edilir. İçerisine portakal kabuğunun rendesi koyulur isterseniz limon da rendeleyebilirsiniz. Yağladığınız bir kaba dökülür. 170 derecelik fırında yarım saat pişirilir. İçerisine kürdan ile bakabilirsiniz. Olmadıysa hala 3-5 dakika daha bırakabilirsiniz. İlk yapacağımız iş aslında şerbettir. 3 su bardağı suya 2,5 su bardağı şeker dökülür ve kıvam alana kadar karıştırılır. Üzerine yarım limon suyu dökülür, 2 dakika sonra kapanır ve soğutulur. Soğuyan şerbet fırından çıkan tepsi üzerine dökülür. Eğer şerbeti dökmeden kekinizi keserseniz çok daha şerbeti çekecektir

İrmikli Revani tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

• 3 yumurta

• 1,5 su bardağı irmik

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı sıvıyağ

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 su bardağı şeker

• 1 kabartma tozu

• Yarım paket vanilya

• Yarım limon kabuğu

Revani tarifi şerbet malzemeleri:

• 3 su bardağı şeker

• 2.5 su bardağı su

• 2 dilim limon

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın, ardından yarım limonu şerbetin içine ekleyin ve biraz daha kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan çekip soğumaya alın. Revani tarifi kekini hazırlamak için geniş bir kaba şeker ve yumurtayı alın. Yumurtalar köpürene kadar mikser yardımıyla karışımı çırpın. Yarım limon kabuklarını rendeleyin, ardından sıvıyağ, yoğurt ve irmiği ekleyip çırpın. Elekten geçirilen un, kabartma tozu ve vanilyayı da karışıma ekleyin ve karışım özdeşleşene kadar çırpmaya devam edin. Dikdörtgen bir cam pişirme kabı ya da tepsiyi yağlayın ve kek harcını kaba dökün. Kekin içerisindeki havayı almak için kek tepsisinin alt kısmını sert bir zemine birkaç kez vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuk şerbeti ilk sıcağı çıkmış ılık revani tatlısı hamuruna dağıtın.

Haşşaşlı Revani nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

½ su bardağı haşhaş

1 paket kabartma tozu

¼ tatlı kaşığı vanilya özütü

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Üzeri için;

Krem şanti

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve şekeri ilave edip karışım beyazlaşıp kabarıncaya kadar çırpın. Üzerine süt, Ayçiçek yağı, vanilya özü, irmik, haşhaş, kabartma tozu ve unu ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Kare ve düz fırın kabını yağlayıp hazırladığınız hamur karışımı içerisine aktarın ve önceden ısıttığınız 170°C fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen keki fırından alıp soğuyan şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirin. Revaniyi dilimleyip tabağa alın ve üzerini çırpılmış krem şantiyle süsleyip servis edin.

Afiyet olsun...