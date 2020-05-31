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Kültür - Sanat

“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi

Çankaya Belediyesi, ölümünün 57.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:35:03 -
“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi

Çankaya Belediyesi, ölümünün 57. yılında Türk ve dünya edebiyatının önemli şairi Nazım Hikmet’i online anma etkinliklerine hazırlanıyor.


Şair Nazım Hikmet’in 57. ölüm yıl dönümü anması, dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle online gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneğinin işbirliğinde dünyanın farklı ülkelerinden karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi, 3 Haziran saat 14.00 itibariyle Çankaya Belediyesinin YouTube/cankayabelediye adresinden yayınlanacak.


Nazım Hikmet’i anma etkinliğinde tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın Nazım şiirleri dinletisi de yer alıyor. Nazım Hikmet’in eserlerini tiyatroya uyarlayan Dostlar Tiyatrosunun katkılarıyla tiyatro sanatçısı Genco Erkal, en güzel Nazım şiirlerini 3 Haziran saat 15.00 itibariyle Çankayalılar için seslendirecek.

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