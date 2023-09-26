Mauro Icardi tarihi zorluyor!

G.Saray taraftarının sevgilisi Mauro İcardi, performansıyla tüm futbol kamuoyunun alkışını alıyor. İlk 11'de sahaya çıktığı üst üste 12 maçta fileleri havalandırarak Süper Lig tarihine geçen Arjantinli, şimdi gözünü futbol tarihine dikti. 4 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Yani tecrübeli oyuncunun bugün İstanbulspor, ardından A.Gücü, Antalya ve Beşiktaş mücadelelerinde fileleri bulması gerekiyor.

JOHAN CRUYFF DA LİSTEDE

Futbol tarihinde üst üste en çok lig maçında gol atan 5 futbolcuya bakıldığında 16 maçla Gerd Müller ve Teodor Peterek 4 ve 5. sırayı paylaşıyor. Müller 1969-70 yılları arasında Bayern Münih forması, Peterek ise 1937-38 sezonunda Polonya Ligi ekibi Ruch Chorzow ile bu başarıyı yakaladı. Ajax'ın efsanesi Johan Cruyff 1966'nın Mayıs-Aralık ayları arasında 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi. Josef Bican 1939-40'ta Slavia Prag ile 19 maça ulaştı. Zirve Barcelona ile 2012-13'te 21 maç üst üste gol atan Lionel Messi'nin.

ZİRVE HESABI

G.Saray'ın 26 Ağustos'ta oynaması gereken İstanbulspor maçı, Molde rövanşı nedeniyle TFF tarafından ertelenmişti. 4 Eylül'de imza atan Davinson Sanchez ve Ndombele ile 15 Eylül'de transfer edilen Eyüp Aydın statü gereği bugünkü karşılaşmada oynayamayacak. Son maçta sakatlanan Kazımcan Karataş da takımdaki yerini alamayacak. 5'te 5 yapan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Aslan, kazanıp, Başakşehir'le karşılaşacak rakibinin puan kaybı ile ertelemeden lider çıkmayı hedefliyor.