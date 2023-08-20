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Spor Mauro Icardi meydan okudu
Spor

Mauro Icardi meydan okudu

Yeniakit Publisher
2023-08-20 03:21:00 -
Mauro Icardi meydan okudu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşması sonrası daha çok gol atacağını söyledi.

Son şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Biz kazandık mutluyum"

Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum" dedi.

"Çok gol atmaya çalışacağım"

Attığı gollere de değinen Icardi, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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