Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Taraftar hem üzülecek, hem sevinecek...

Buruk, dünkü idmanda öğrencileriyle yaptığı konuşmada, “Derbiyi unutalım. Ne sevinmeye ne de kutlama yapmaya vaktimiz yok. Çıktığımız her kulvarda mutlak başarı istiyorsak konsantrasyonumuz ve disiplinimizden taviz vermemeliyiz” dedi. Oynayacakları her karşılaşmaya aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini de belirten Buruk, “Bu sezon yaşayacağımız her puan kaybının sadece bize büyük zararı değil geri dönüşü bile olmayabilir” ifadelerini kullandı.

ZAHA, MÜNİH'E BİLENİYOR

Galatasaray’a gelmeden önce hayalinin Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek olduğunu söyleyen Wilfried Zaha, bu sezon kritik anlarda her zaman kalitesini konuşturdu. Özellikle Devler Ligi’nde 2. hafta maçında eski takımı Manchester United’a karşı şov yapan Fildişili hücum oyuncusu, bu kez de Bayern Münih’i gözüne kestirdi. Fiziksel olarak açıklarını kapatmak adına ekstra olarak çalışan 30 yaşındaki futbolcu, Alman devi karşısında da yine kalitesini ortaya çıkarmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ZIYECH FORMA BEKLİYOR

Büyük umutlarla takıma katılan Hakim Ziyech, 3 maçta 177 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Sakatlığı ve maç eksiği bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son dönemde ise formasından uzak kaldı. Aslan’ın hocası Okan Buruk, öğrencisiyle ilgili olarak önceki gün, “Hakim Ziyech antrenmanın bir bölümünde bizimleydi. Yarın (bugün) tam olarak takımla antrenman yapmasını bekliyoruz. Bayern Münih maçında kadromuzda olacak” dedi. Eğer bir aksilik olmaz ise Ziyech’in, ikinci devrede süre alabileceği bilgisine ulaşıldı.

KAAN AYHAN MUTLAKA SÜRE BULACAK

Geçen sezon devre arasında takıma katılmasına rağmen pek fazla süre şansı bulamayan Kaan Ayhan, bu yıl ise bambaşka bir karaktere dönüştü. Sadece stoperde değil kritik Manchester United ve Beşiktaş karşılaşmalarında orta sahada Lucas Torreira’nın partneri olarak görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih maçında da görev bekliyor. Yıldız oyuncunun, Bavyera temsilcisi karşısında mutlaka süre bulacağı öğrenildi.

ICARDİ ANCAK İĞNE İLE OYNAYABİLİR

Gelen son haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun, yarın Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.

ORTAK KARAR ALINACAK

Daha önce de ağrıları ve fiziksel eksikliklerine rağmen sahaya çıkan İcardi’nin, yine fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Fakat sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor. Yani son gelişmeler doğrultusunda İcardi’nin durumu, maça yakın saatlerde ancak belli olabilecek.