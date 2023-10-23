Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Taraftar hem üzülecek, hem sevinecek...
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ ayak bileğindeki tendonda kanama tespit edildiği açıklandı. Kritik Bayern Münih maçı öncesi golcü oyuncunun durumu belirsiz. Icardi, sağlık heyetinin kararını bekleyen teknik ekibe haber gönderdi. Milyonlarca taraftar ise gece gündüz bu haberin nasıl sonuçlanacağını takip ediyor... Detaylar haberimizde...
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde geçen sezondan beri her karşılaşmaya neredeyse aynı konsantrasyon ile çıktı. Sarı-Kırmızılı futbolcular, bütün sezon ve bu sezon dahil olmak üzere disiplinden asla taviz vermedi. Bu yıl ise 3 kulvarda mücadele edecek olmanın dışında Aslan’ın Devler Ligi’nde büyük hedefleri var. Beşiktaş karşısında alınan galibiyete rağmen yarın gerçekleşecek olan Bayern Münih mücadelesi için hazırlıklar hız kesmeden başladı.
Buruk, milli aradan beri hem derbi için hem de Şampiyonlar Ligi için analizler yaptı. Başarılı teknik adam, çalışmalarını harıl harıl sürdürürken, Alman temsilcisine karşı büyük bir sürpriz yapmak için çalışmalarına devam ediyor.
Buruk, dünkü idmanda öğrencileriyle yaptığı konuşmada, “Derbiyi unutalım. Ne sevinmeye ne de kutlama yapmaya vaktimiz yok. Çıktığımız her kulvarda mutlak başarı istiyorsak konsantrasyonumuz ve disiplinimizden taviz vermemeliyiz” dedi. Oynayacakları her karşılaşmaya aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini de belirten Buruk, “Bu sezon yaşayacağımız her puan kaybının sadece bize büyük zararı değil geri dönüşü bile olmayabilir” ifadelerini kullandı.
ZAHA, MÜNİH'E BİLENİYOR
Galatasaray’a gelmeden önce hayalinin Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek olduğunu söyleyen Wilfried Zaha, bu sezon kritik anlarda her zaman kalitesini konuşturdu. Özellikle Devler Ligi’nde 2. hafta maçında eski takımı Manchester United’a karşı şov yapan Fildişili hücum oyuncusu, bu kez de Bayern Münih’i gözüne kestirdi. Fiziksel olarak açıklarını kapatmak adına ekstra olarak çalışan 30 yaşındaki futbolcu, Alman devi karşısında da yine kalitesini ortaya çıkarmak istiyor.
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ZIYECH FORMA BEKLİYOR
Büyük umutlarla takıma katılan Hakim Ziyech, 3 maçta 177 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Sakatlığı ve maç eksiği bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son dönemde ise formasından uzak kaldı. Aslan’ın hocası Okan Buruk, öğrencisiyle ilgili olarak önceki gün, “Hakim Ziyech antrenmanın bir bölümünde bizimleydi. Yarın (bugün) tam olarak takımla antrenman yapmasını bekliyoruz. Bayern Münih maçında kadromuzda olacak” dedi. Eğer bir aksilik olmaz ise Ziyech’in, ikinci devrede süre alabileceği bilgisine ulaşıldı.
KAAN AYHAN MUTLAKA SÜRE BULACAK
Geçen sezon devre arasında takıma katılmasına rağmen pek fazla süre şansı bulamayan Kaan Ayhan, bu yıl ise bambaşka bir karaktere dönüştü. Sadece stoperde değil kritik Manchester United ve Beşiktaş karşılaşmalarında orta sahada Lucas Torreira’nın partneri olarak görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih maçında da görev bekliyor. Yıldız oyuncunun, Bavyera temsilcisi karşısında mutlaka süre bulacağı öğrenildi.
ICARDİ ANCAK İĞNE İLE OYNAYABİLİR
Gelen son haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun, yarın Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.
ORTAK KARAR ALINACAK
Daha önce de ağrıları ve fiziksel eksikliklerine rağmen sahaya çıkan İcardi’nin, yine fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Fakat sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor. Yani son gelişmeler doğrultusunda İcardi’nin durumu, maça yakın saatlerde ancak belli olabilecek.
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