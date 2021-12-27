Matrix 4 vizyona girdi! Kazandığı para dudak uçuklattı

Sinema dünyasının dikkat çeken filmlerinden biri olan 'Matrix' yıllar sonra dün izleyicisiyle buluştu. Cuma günü vizyona giren 'The Matrix Resurrections', HBO Max platformunda da yayınlanmaya başladı. Filmin vizyona girmesiyle başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancı da gündeme geldi.

İlk iki filmden 120 milyon dolar kazandı

1999 yapımı 'Matrix' serisinin ilk filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar alan Keanu Reeves, yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı. Reeves'in serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, 57 yaşındaki oyuncunun bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.

Matrix 4 filminden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da yapımın hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor.