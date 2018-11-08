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Mathieu Valbuena kendine geldi

Valbuena, Anderlecth karşısında attığı gol ve yaptığı asistle eski günlerine döndü.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:52
Mathieu Valbuena kendine geldi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena gösterdiği performansla yıldızlaştı. 71. dakikada sol kanattan kaleyi yoklayan Valbuena’nın şutunda top ağları bulurken, 74. dakikada ise Frey'in attığı golün hazırlayıcısı oldu. Valbuena 1 gol 1 asistle oynarken maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarı ve teknik heyeti mest etti. Valbuena 82. dakikada yerini İsmail Köybaşı’ya bırakırken taraftarın tezahüratlarıyla sahadan ayrıldı. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:52
  1. Fenerbahçe

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