Masumlar Apartmanı’nda Han’ın büyük sırrı ortaya çıktı

Diğer yandan ise İnci, Han'ın psikiyatristin odasında attığı garip kahkahaların etkisinden kurtulamıyor. Han'ın ise geçmişiyle ilgili bir anısı daha ortaya çıkacak. Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı herkesi şoke edecek. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Yeni bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.