Masumlar Apartmanı ile ilgili bomba itiraf!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda rol alan Merve Dizdar, dizi ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Oyuncu yaptığı açıklamada, ''Masumlar Apartmanı yüzünden Ezgi, Birkan ve ben psikolojik destek aldık'' dedi.

Oyuncu Merve Dizdar içerisinde bulunduğu film ve dizilere, başarılı oyunculuk performansıyla farklı bir hava katıyor. Sergilediği gerçekçi oyunculuk performanslarıyla izleyiciyi kendine bağlayan ve bulunduğu projede imzasını atan Merve Dizdar, son olarak katıldığı bir programda yaptığı samimi ve içten açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. En son yer aldığı dizi projesi olan Masumlar Apartmanı ile ilgili yaptığı itiraf ise çok konuşulacak cinsten...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 2 sezonuyla seyirciyi kendine bağlamış ve geçtiğimiz aylarda da unutulmaz şekilde final yapmıştı. Merve Dizdar, son olarak Ceyda Düvenci'nin sunduğu ve NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne sahip olan Merve Dizdar, diziyle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu.

''Psikolojik destek aldın mı?''

Bilinmeyenler hakkında konuşan oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna bomba gibi bir yanıt verdi. Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.