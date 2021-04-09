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Medya Masumlar Apartmanı herkesi şoke edecek! Kazan dairesinde saklanan isim...
Medya

Masumlar Apartmanı herkesi şoke edecek! Kazan dairesinde saklanan isim...

TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin saklandığına dair merak artıyor. Birçok kişi kazan dairesindeki kişinin Esat olduğunu düşünürken gazoz ve kitap detayları okları Naci'ye çeviriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:30:00 -
Masumlar Apartmanı herkesi şoke edecek! Kazan dairesinde saklanan isim...

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçiren Han'ın kazan dairesinde tuttuğu kişiye gazoz ve kitap götürmesi dikkat çekiyor. Kazan dairesine inen Esra'nın Esat diye bağırması da akıllara Han'ın sakladığı kişinin Esat olduğunu getirdi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han, defterini karıştırdığı doktorun kendi hakkında yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.

Kazan dairesindeki Naci mi, Esat mı?

Bunların yanı sıra Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor. Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra'nın kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

Son bölümde neler oldu?

Sürekli Safiye'nin aklına giren annesi hem Gülben'den hem Neriman'dan hem de Baba'nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye'yi mesul tutuyor. İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alarak kendisini banyoya kilitler. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

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