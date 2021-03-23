Masumlar Apartmanı hakkında alınan kararlar çok önemli!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı dizide önemli kararlar alındığı ortaya çıktı. Senarist Deniz Madanoğlu, Tansel Öngel’in canlandırdığı Naci karakterinin geleceği konusunda kararını vermiş gibi görünüyor. Naci’ye ne olacağını izleyiciler çok merak ediyordu. Tansel Öngel’in başarılı performansı da rolün uzatılmasına neden olmuştu. Naci hikayeden gidecek mi, yoksa kalacak mı?

Senarist, Naci karakterin öldürmeyecek ama Ankara’ya gönderecek. Yani ileride ihtiyaç duyulur ise Naci yeniden hikayeye katılabilir. Ancak tamamen hikayeden çıkartılabilir de. Yani Deniz Madanoğlu, gidişata göre Naci karakterini bir koz olarak elinde tutmak istiyor.

Naci karakterinin hikayeden gidişinin altında ise Ezgi Mola’nın harika bir performans ile hayat verdiği Safiye’nin fazlasıyla naif olmaya başlamasının yattığını gazeteci Birsen Altuntaş yazısında belirtti.

Anlaşılan o ki, Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin öfke dolu anları geri geliyor.