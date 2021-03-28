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Medya Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak
Medya

Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak

TRT1 ekranında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 27 bölümü yayınlandı ve şimdiye kadar da reyting hiç düşmedi. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın zaman zaman tüm kişiler kategorisinde birincilik almasının dışında, başladığı günden bu yana zirvenin sahibi olan TRT1 dizisinde seyirciyi ters köşe yapacak bir bölüm gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:27:00 -

Dizinin reytinglerde müthiş performansının altında, hikayenin gücünün yanı sıra oyunculuk performanslarının da etkisi ile sezonun flaş yapımı olan dizide geçmişe dönüş yayınlanacak.

Tansel Öngel’in canlandırdığı Naci karakterinin hikayeye gelişi ile birlikte Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterindeki değişim tüm izleyenlerin merakını çekmiş ve onun iyiye doğru ilerlemesi de desteklenmişti.

Ezgi Mola yine harika oyunculuk performansıyla göz doldururken, Safiye’nin psikolojik sorunlarının yine ağırlaşacağı bölümler geliyor. Dizide Naci sayesinde bazı değişimler yaşayan bu karakterin eskiye dönüşünün altındaki neden ise artık karakterin fazlasıyla naif bir hale dönüşmeye başlaması oldu.

Senaristler ise izleyicinin daha yoğun ilgi gösterdiği sorunlu Safiye üzerinden ilerleyecek. Elbette ki annesi Hasibe artık onun üzerinde daha da çok etkili olacak gibi duruyor. Tabii ki değişim geçiren Gülben’in yeni hali de ablasından farksız olacak gibi bir izlenim var. Bu izlenimi yeni bölüm fragmanında görebilirsiniz.

İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 28. bölüm fragmanı...

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