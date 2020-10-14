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Medya Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj
Medya

Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tasarruf olmaya yönelik verilen mesaj büyük takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:42:00 -
Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

20 Ekim Salı akşamı TRT1 ekranında Masumlar Apartmanı dizisinin 6. yeni bölümünü izleyeceksiniz. Yeni bölümden ilk görüntüler paylaşıldı. Safiye ve Gülben’in hamam işletir gibi su kullanmaları dikkat çekiyor. Aslında çok önemli bir mesaj var bu sahnenin altında.

Ev hanımlarının kullandıkları suyu idareli harcamaları ve tasarrufa önem vermeleri de verilen alt mesajlardan birisi… “Sizin bu suyu harcayabilmeniz için burada gizli gizli hamam falan işletmeniz lazım” diyen kişi, Safiye’yi kızdırıyor.

Asıl alt mesaj ise şu: “Paramız var ki ödüyoruz.” Yani paranız olsa da bu israf yapmanız için bir sebep olamaz… Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben kardeşlerin temizlik hastalığının geldiği boyut ortada. Birçok ev hanımı da belki de kendini dizideki bu karakterlere benzetiyordur. Bu alt mesajlar da aslında izleyicileri bilinçlendirme amacı taşıyor.

Birçok izleyici de sosyal medyada su faturalarını merak ettiklerini söylemişlerdi. “Ben bunların faturaları ne kadar geliyordur diye hesaplıyordum ki, fragman geldi tam üstüne” diyen bir izleyici mesajı da gülümsetti.

Sosyal medyaya yansıyan fatura merakını da gideren sahnenin detaylarını 20 Ekim Salı akşamı TRT1’de izleyebileceksiniz.

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