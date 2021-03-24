Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılık kararıyla izleyicinin hayallerini yıktılar!

“Benim Naci’m Öldü” diyen Safiye’nin sözleri birçok izleyicinin yüreğine dokundu… Hasta olan Naci karakteri bilindiği üzere hikayede çok sevilince, rol uzatıldı. Ancak Tansel Öngel’in diziden gidişi de kesinleşti. Naci karakteri Ankara’ya gidiyor ve izleyiciler yeniden Safiye’nin bunalımlarına şahit olacak. Senaristlerin bu noktada Safiye’nin fazlası ile naif olmaya başlamasından rahatsız olduğu ve Naci karakterini de hikayeden gönderecekleri gelen bilgiler arasında.

Naci’nin gidişi ile birlikte sadece Safiye değil, izleyiciler de bu durumdan çok etkilenecek. Birçok dizi hayranının hayalinde Safiye ile Naci’nin bir şekilde yeniden kavuşması ve yeni bir hayata başlaması vardı. Ancak senaristler bunun reytinglere olumsuz etki yapacağını düşünmüş olmalı ki, yeniden Safiye’ye karanlık bir dipsiz kuyunun içine atmayı tercih edecekler…

“Bari dizide Naci ve Safiye’yi mutlu görseydik” diye yorum bırakan dizinin takipçileri, bu hikayede en çok görmek istediklerin şeyin gerçekleşmeyeceğinin farkına vardı.

Bir izleyici sosyal medyada şöyle yazdı: “Bu hikayede en çok görmek istediğimiz Naci ve Safiye’nin bir araya gelip, mutlu olmasıydı. Safiye’nin ruhsal olarak sevgiyle iyileşmesine şahit olmak istiyorduk.”

Masumlar Apartmanı hayranlarının Naci ve Safiye hayalleri şimdilik yıkılmış gibi duruyor. Ancak Naci, Ankara’ya gidecek. İleride bir gün geri döner mi işte orasını senaristler biliyor.