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Medya Masumlar Apartmanı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Medya

Masumlar Apartmanı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT'nin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başaran Masumlar Apartmanı dizisinin 7. bölümü 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:01:00 -

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. İşte yaşananlar...

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…

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