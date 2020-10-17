Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 6. yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. İnci'nin babasının hareketleri Han'ın sakladığı yüzünü ortaya çıkarıyor. İnci, Han'ın babasına zarar vermesinden korkarken, Han'ın arabasının bagajında hareketsiz halde yatan biri görünüyor.

İnci'nin annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için yıllardır görüşmediği babası, Han'ın ofisine geliyor. İnci'nin babası "Bir kuru nikahla olmaz damat bey" derken yaptığı hareketlerle Han'ı sinirlendiriyor.

"İnci'nin babasını mı öldürdü?"

İnci ise daha sonra görüştüğü Han'a "Bazen beni çok korkutuyorsun" diyor. Fragmanda gece yarısı kılık değiştirerek bir çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında battaniyeye sarılı bir kişinin olması ise akıllara 'Han İnci'nin babasını mı öldürdü?' sorusunu getiriyor.Öte yandan ise Gülben, küvette bağırarak kardeşini yıkayan ablasına ilk defa karşı çıkarak bağırıyor.