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Ekonomi Masum Türker '128 milyar dolar nerede?' sorusunu cevapladı
Ekonomi

Masum Türker '128 milyar dolar nerede?' sorusunu cevapladı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, CNN Türk canlı yayınında "128 milyar dolar nerede?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 23:22:00 -

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, '128 milyar dolar nerede?' yalanı hakkında konuştu.

Sunucu Ahmet Hakan, Türker'e, "128 milyar dolar nerede? sorusunu sormak haklı bir şey mi değil mi?" sorusunu yöneltti.

Türker, "Bir fona 1 milyar dolar para getiriyorsunuz. Getirmeden önce dolar arttırılıyor. Döviz geliyor. Gelince de döviz düşüyor. Türkiye'de dolara hakim olmak istiyorsanız bankalara efektif döviz alımı şartı getireceksiniz. Daha önce de söyledim. Getirilen 1 milyar dolar şartlar uygun hale getirildiğinde tekarar dışarı çıkarılır. Dolar tekrar yükseltilir ve o para tekrar döner. Bir döviz fiyatından düşük alınıp satılıyorsa siz fazi gümrük kapısında tutuyorsunuz. Dolar yükselince faizi kapıdan içeri alıyorsunuz. Burada yapılan oyunu görmek lazım. Eğer bunlar milleyitçiyseler çıksınlar kendi dönemlerindeki giriş çıkışlardan yaşanan kayıpları göstersinler. Benim bütün söylediğim şey budur. Adamlar kendi paralarını götürdü. Yerine de pandemi nedeniyle de az para geldi. Bunları ben 2 yıldır anlatıyorum. Herkes saldırıyor bana bunda Berat Albayrak'ın suçu yok. Para taşıma uzmanı Hakan Atilla üzerinden başladılar. Papazla başladı bu işler. Bakan atama tarihinde Ağustos ayında döviz hareketlerinde patlamalar oldu. Kendi istedikleri insanlar bir yere gelmeyince Türkiye'ye baskıya başladılar. Türkiye'de rezervler uzun vadeli yatırımlarla başlar. Havalimanı ve tüneller için gelenlerle yapılır. Bir ülkenin rezervleri iki türden oluşur. Birincisi kendi altın ve ihracatla yapılan, ikincisi de sıcak para yoluyla borçlanarak yapılan rezerv ve uzun vadeli yatırım için gelen paradır. Zaten muhasebe bilen insanlar bu işi bilir. Biz sürekli kısa vade borçlanıyoruz. Kısa vadeli kaynaklar rezerv olarak gösterdiği için muhalefet onları asıl rezerv sayıyor. Hata da buradan çıkıyor." dedi.

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Yorumlar

Hadi ordan

Hadi ordan, Turkiye Cumhuriyetinde daha olmayan olaylari sizlerle tanidik. Merkez bankasi rezervleri net -45 milyar dolar. Sen neden bahsediyorsun
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