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Medya MasterChef Dilara'dan bomba itiraf!
Medya

MasterChef Dilara'dan bomba itiraf!

TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye 2021'i beşinci olarak tamamlayan ve 8 hafta boyunca yaratıcılık oyunlarını kazanan Dilara Başaran, konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MasterChef'in kurgu olup olmadığı sorulan Dilara Başaran, cevabı ile dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 18:33:00 -
MasterChef Dilara'dan bomba itiraf!

 

TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye 2021'i beşinci olarak tamamlayan ve 8 hafta boyunca yaratıcılık oyunlarını kazanan Dilara Başaran, konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MasterChef'in kurgu olup olmadığı sorulan Dilara Başaran, cevabı ile dikkat çekti.

2021'de katıldığı MasterChef Türkiye programını beşinci olarak tamamlayan Dilara Başaran, bir YouTube programına konuk oldu. Tüm soruları samimiyetle yanıtlayan Dilara Başaran, MasterChef'in kurgu olduğu iddialarına da yanıt verdi. Başaran'ın açıklamaları gündem oldu.

Akşam'a göre; MasterChef'e başlama sürecinden bahseden Dilara, "Benim serüvenim biraz farklıydı. Çünkü ben normalde yurt dışında yaşıyordum. Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyordum. Pandemiden dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Döndüğümde yarışmaya başvurdum. Şans eseri girdim. İyi ki katılmışım." şeklinde konuştu.

"MasterChef'te ortam nasıldı?" sorusuna da "Orası sadece yemeklerin yapıldığı bir yer değil aynı zaman psikolojik bir savaş veriyorsun çünkü etrafındaki tek insan topluluğu senin beraber yarıştığın yarışmacı arkadaşların onlarla ne kadar iyi olursan ol aynı zamanda rakipsin." yanıtını verdi.

MASTERCHEF KURGU MU?

MasterChef'in kurgu olduğuna yönelik iddiaları hakkında da "Böyle bir programda kurgu olması mümkün değil. Gün sonunda yemek yapıyorsunuz. Yarışmada kurgu yoktu. Çok kavga ettiğimiz için kurgu gibi gözükmüş olabilir." şeklinde konuştu.

 


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