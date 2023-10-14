  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli oldu!
Gündem

MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 17:11:00 -
MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star'ın dün yayınlanan bölümünde, ödül oyunu oynandı. Ve kazanan isim bölüm sonunda belli oldu.

Yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümünde; mavi ve kırmızı takım üyeleri, ödül oyunu için kolları sıvadı. İki aşamalı oyunun sonunda başarılı olan isim, 100 bin TL kazandı.

KABAKTAN İLHAM ALAN TABAK!

Şefler ilk etapta yarışmacılardan çeşitli kabaklardan üretici tabaklar yapmalarını istedi. Menüde; amuse bouce (3 tabak), soğuk başlangıç, ara sıcak, çorba, ana yemek (balık, tavuk, et ve vejeteryan) ve tatlı vardı.

Kabaklar da; kestan kabak, mini beyaz kabak, spagetti kabak, meşe palamudu kabak, kara kabak, bal kabağı, kırmızı kuri kabağı, peynir kabağı, su kabağından oluştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortaya çıkan tabaklar arasında başarılı bulunarak ikinci etaba geçen yarışmacılar; Metin, Alican, Dilara, Tolga, Kıvanç, Barbaros, Tanya, Kerem ve Tahsin oldu.

İkinci etapta ise yarışmacılardan 'Sıfır atık' konseptinden yemekler istendi. Kıvanç, Dilara, Metin ve Barbaros'un tabakları başarılı bulunurken, ödülü kazanan ise Dilara oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23