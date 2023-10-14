MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli oldu!

Yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümünde; mavi ve kırmızı takım üyeleri, ödül oyunu için kolları sıvadı. İki aşamalı oyunun sonunda başarılı olan isim, 100 bin TL kazandı.

KABAKTAN İLHAM ALAN TABAK!

Şefler ilk etapta yarışmacılardan çeşitli kabaklardan üretici tabaklar yapmalarını istedi. Menüde; amuse bouce (3 tabak), soğuk başlangıç, ara sıcak, çorba, ana yemek (balık, tavuk, et ve vejeteryan) ve tatlı vardı.

Kabaklar da; kestan kabak, mini beyaz kabak, spagetti kabak, meşe palamudu kabak, kara kabak, bal kabağı, kırmızı kuri kabağı, peynir kabağı, su kabağından oluştu.



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Ortaya çıkan tabaklar arasında başarılı bulunarak ikinci etaba geçen yarışmacılar; Metin, Alican, Dilara, Tolga, Kıvanç, Barbaros, Tanya, Kerem ve Tahsin oldu.

İkinci etapta ise yarışmacılardan 'Sıfır atık' konseptinden yemekler istendi. Kıvanç, Dilara, Metin ve Barbaros'un tabakları başarılı bulunurken, ödülü kazanan ise Dilara oldu.