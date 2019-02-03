Master ve Halk Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi





İSTANBUL (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Master ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona eski başkan Faik İmamoğlu ve eski badminton hakemi Gürsel Coşkun anısına 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlendi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 45 yaş üstü tek erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Özmekik şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada "Badminton sporunu sağlıklı kalmak için bir yaşam biçimi olarak görüyoruz, haftanın en az 3 günü spor yapmanın insani daha sağlıklı ve mutlu yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Veteran badmintoncular ise sporun yaşamın her anında olması gerektiğini belirterek, federasyon başkanı Özmekik'e teşekkür etti.



