0553 313 94 23

Massey Ferguson, bayileri ile Antalya’da buluştu

Dünya çapında en köklü markalardan Massey Ferguson, Türkiye bayileri ile Antalya’da buluştu ve 2018 yılı değerlendirmesi ile 2019 yılı planlarını değerlendirdi.

05 Mart 2019 Salı 09:39
Massey Ferguson, bayileri ile Antalya’da buluştu

Dünya çapında en köklü markalardan Massey Ferguson, Türkiye bayileri ile Antalya’da buluştu ve 2018 yılı değerlendirmesi ile 2019 yılı planlarını değerlendirdi.



Türk tarımında önemli bir yere sahip olan Massey Ferguson, 2019 yılı bayi toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Massey Ferguson’un Türkiye çapındaki bayiliklerinden, AGCO ve Massey Ferguson yöneticileri ile çalışanlarının katılımcıyla düzenlenen toplantıda 2018 yılı değerlendirilirken, 2019 yılı planları paylaşıldı ve ürünlerdeki yenilikler tanıtıldı.



Toplantının açılışında konuşan Massey Ferguson EME Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Francesco Quaranta, Massey Ferguson’un Türkiye’deki güçlü bayi ağına vurgu yaparak, 2019 yılında MF eXperience konsepti ile saha da daha fazla çiftçi ile buluşacaklarını ve daha interaktif çalışmalar ile faaliyetlerine yön vereceklerini belirtti.



"Türkiye’de ilk üç markadan biri olmamızın nedeni güçlü bayi ağımız"


AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has da konuşmasında, dünyanın birçok yerinde Massey Ferguson markasının kullanıldığını, Türkiye’de ise en eski markaların başında geldiğini kaydetti.


Has, "Ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının neredeyse 60 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülürse, hala Türkiye’deki ilk üç markadan birisi olmasında, şimdiye kadar sunulan ürün ve hizmet kalitesinin ve bu ürünlerin arkasında duran başarılı ve özverili satış sonrası hizmetler ile güçlü bayi ağının büyük önemi var" ifadelerini kullandı.



Mete Has, her yıl ödüllere layık görülen bir marka olan Massey Ferguson’un, AR-GE’ye her gün 1 milyon dolarının üzerinde para harcayan AGCO’nun da en önemli markalarının başında geldiğini belirtti. 2019 yılı için planlarını da anlatan Mete Has, ekonomik konjonktürdeki mevcut şartlara rağmen 2019 yılında yine son derece iddialı olduklarını belirtti.



5 bayi daha Massey Ferguson bayi ağına katıldı


Toplantıya Ağrı, Zonguldak, Bursa, İzmir ve Ardahan bölgelerinde hizmet vermeye başlayan yeni bayilerin temsilcileri de katıldı. Bayiler adına söz alan konuşmacılar, AGCO ve Massey Ferguson ailesine katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bayilik yapılarında ki satış, servis ve parça fonksiyonlarının beraber işlemesi ile durağan seyreden pazarı kendileri açısından fırsata çevireceklerine inandıklarını anlattılar.



İki güne yayılan ’Massey Ferguson Bayi Toplantısı 2019’da 2018 yılında hasat makinalarındaki yenilikler, 2018 yılı servis değerlendirmesi ve 2019 planları, yine 2018 yılı yedek parça değerlendirmesi, pazarlama faaliyetleri, traktörlerde yenilikler ve ürün stratejisi, satış sonrası gelirinin ölçülmesi ve genel giderleri karşılaması, satış artıcı yeni uygulamalar ele alındı. En başarılı bayilerin ödüllendirildiği 2018 Yılı bayi ödül töreninin de gerçekleştirildiği toplantı, AGCO’nun Türkiye yapılanmasının 10’uncu yılının da kutlandığı ünlü sanatçıların eşlik ettiği gala yemeği ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:39
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti
    1. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    2. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    3. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    4. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    5. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    7. 23 zincir markete soruşturma
    8. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    9. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    10. Borsa güne düşüşle başladı
    11. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    12. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    13. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    14. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    15. Enflasyona tanzim freni
    16. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    18. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    19. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    20. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    21. İhracat pusulasında ibre yukarı
    22. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    23. Akar: "Güven artırıcı önlemleri de..
    24. Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral..
    25. Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı..
    26. Marketten çıkan adamla kaldırımda..
    27. Poşet uygulaması kadınların çanta..
    28. Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret..
    29. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin..
    30. Afrin'de teröristler askerimize ateş..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!