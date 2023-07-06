Mason Tunç Soyer Arapça tabelaları kaldırttı! Aynısını İngilizce, Fransızca tabelalar için yapabilir mi?!
İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı.Aynı zamanda mason olan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı.Aynı zamanda mason olan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi. Madem 'türkçe' konusunda bu kadar hassassın, aynı hassasiyeti neden İngilizce, Fransızca, İtalyanca tabelalar için göstermiyorsun sorusu akıllara geldi.
Bu duurm tıpkı 28 şubat döneminde müslüman kadınların başörtüsüne hazımsızlık gösterilip avruplı- hiristiyan rahibelerin başörtüsüne ses edilmediği dönemi hatırlattı.
Sosyal medya kullanıcıları meselenin türk dilini korumak vs. olmadığını asıl maksadın arapça üzerinden islam düşmanlığı olduğu vurgusunu yaptı.