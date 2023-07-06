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Gündem Mason Tunç Soyer Arapça tabelaları kaldırttı! Aynısını İngilizce, Fransızca tabelalar için yapabilir mi?!
Gündem

Mason Tunç Soyer Arapça tabelaları kaldırttı! Aynısını İngilizce, Fransızca tabelalar için yapabilir mi?!

Yeniakit Publisher
2023-07-06 09:44:00 -
Mason Tunç Soyer Arapça tabelaları kaldırttı! Aynısını İngilizce, Fransızca tabelalar için yapabilir mi?!

İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı.Aynı zamanda mason olan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı.Aynı zamanda mason olan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi. Madem 'türkçe' konusunda bu kadar hassassın, aynı hassasiyeti neden İngilizce, Fransızca, İtalyanca tabelalar için göstermiyorsun sorusu akıllara geldi.

Bu duurm tıpkı 28 şubat döneminde müslüman kadınların başörtüsüne hazımsızlık gösterilip avruplı- hiristiyan rahibelerin başörtüsüne ses edilmediği dönemi hatırlattı.

Sosyal medya kullanıcıları meselenin türk dilini korumak vs. olmadığını asıl maksadın arapça üzerinden islam düşmanlığı olduğu vurgusunu yaptı.

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Yorumlar

BEHZAT Ç.

ne alakası var kardeşim arapça tabelaları kaldırıp türkçe tabela taktılar. BİRAZ DA MİLLİYETÇİ BİR GÖZ İLE BAKMAYI DENEYİN Aynı işi Ak Partili bir belediye yapsa yorumunuz farklı olurdu.

Toshiba

Biz bu gavura neden gavur diyoruz? Her mason gavuru gibi Allah düşmanı oldukları için.
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