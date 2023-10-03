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Gündem Maskesini indiren sözleri yayınlıyoruz! Ayşenur Arslan’ın savunması pes dedirtti
Gündem

Maskesini indiren sözleri yayınlıyoruz! Ayşenur Arslan’ın savunması pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:01:00 -

CHP’nin arka bahçesi Halk TV’de Ankara’daki teröristleri aklamaya çalışan Ayşenur Arslan, “Meslek hayatım boyunca hep terörün hep karşısında olduğum bilinir” diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Arslan seçim sürecinde PKK’lı bir teröristin ismini anarak, “Onun için sandığa gidin” demişti!..

 yeniakit.com.tr 

Halk TV’de program sunan Ayşenur Arslan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na saldırmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi iki teröriste yönelik skandal sözleriyle büyük tepki çekti. Arslan, “Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış” dedi.

Arslan’ın teröristleri aklamaya çalışan sözleri büyün infiale neden olurken, Halk TV daha önce de defalarca benzer sözlerle gündeme gelen Arslan’ın programına son verdi.

Komik savunma

Ayşenur Arslan, bu sabah Halk TV’de program sunan İsmail Küçükkaya’ya bir mesaj gönderdi. Mesajında Arslan, meslek hayatı boyunca hep terörün karşısında durduğunu savundu. Arslan, “Çok üzgünüm yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım için üzgünüm, teröre sonuna kadar yanlış olduğumu, meslek hayatım boyunca hep terörün hep karşısında olduğum bilinir. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Terörist için oy istedi

Ayşenur Arslan’ın bu savunmasını kendi sözleriyle çürütüyoruz!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayşenur Arslan genel seçim sürecinde yaptığı bir konuşmada, PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş ve Gezi foncusu Osman Kavala için sandığa gitme çağrısı yapmıştı!.. Halk TV'nin düne kadar ekran yüzlerinden olan Ayşenur Arslan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sandığa gitmek gerekiyor” demişti.

Erdoğan'ın seçmenlerinden örnek veren Arslan, “Reis'cilere baksanıza ölümüne ölümüne diyorlar, bu kadar çabuk moral bozulmasın” diye konuşmuştu.

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