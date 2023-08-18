Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'
Oyu sıfır virgüllerle ifade edilen Demokrat Parti'nin Göç ve Sosyal Politika Başkanı İlay Aksoy'un maskesi düştü.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politika Başkanı İlay Aksoy'un sığınmacı düşmanlığı devam ederken düşen maskesi kamuoyunda yankılandı.
Eski İyi Partili Aksoy'un sığınmacı olduğu ortaya çıktı.
Utanmadan sıkılmadan bebek katili Beşşer Esed'in propagandasını yaparak Türkiye'de halkı mültecilere karşı kışkırtan İlay Aksoy'un Kıbrıs'taki savaştan kaçarak Avustralya'ya sığındığı ortaya çıktı.
İngilizlere bağlılık yemini!
Aksoy'un geçmişi bununla da sınırlı değil.
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Daily Islamist'in Twitter sayfasından yaptığı paylaşıma göre; sığınmacı Aksoy, İngiliz Kraliyetine bağlılık yemini ederek vatandaşlık aldı.
İngiliz uşaklığını; ettiği yeminle gözler önüne seren İlay Aksoy, Türkiye'ye 30 yaşında geldi.
Sığınmacı, sığınmacı düşmanlığına devam edecek mi?
Oyu sıfır virgüllerle belirtilen Demokrat Parti'nin sığınmacı başkanı İlay Aksoy'un bundan sonraki dönemde de sığınmacı düşmanlığına devam edip merak konusu oldu.