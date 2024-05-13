Maskeli balo bitti: Erbakan Hoca’nın on yıllarca yılmadan usanmadan tekrarlayıp durduğu şeyi bakın ne ispatlamış oldu

Yusuf Kaplan, Batı uygarlığının dünya üzerinde kurduğu haksız, gözboyayıcı, emperyalist ve zorba hegemonyanın şifrelerini Gazze’nin çözdüğünü belirtti. “Rahmetli Erbakan Hoca’nın on yıllarca yılmadan usanmadan tekrarlayıp durduklarını Gazze ispatlamış oldu: Amerika, Yahudilerin esareti altında. Sadece Amerika mı? Avrupa başta olmak üzere bütün uzak Asya kaplanları, Uzak Asya sermayesi de öncelikli olarak hem Yahudilerin hem de İngilizlerin esareti altında” ifadelerini kullanan Kaplan, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Gazze, milat oldu bütün insanlık için. Dünya, artık eskisi gibi olmayacak: Bir Gazze’den öncesi, bir de Gazze’den sonrası olacak.

Tarih, yeniden yazılacak ve böyle yazılacak artık…

Gazze’den sonra nasıl bir dünya olacak, nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız peki?

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Bu soru üzerinde etraflıca kafa yormak, bütün boyutlarıyla bu sorunun izini sürmek zorundayız…

GAZZE: ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK ŞİFRE ÇÖZÜCÜSÜ

Gazze, çağımızın en büyük şifre çözücüsü işlevi görecek demiştim.

Bütün çözülemeyen şifreleri Gazze şifresi o kadar mükemmel bir şekilde çözüyor ki…

Maskeli Balo’yu çözdü Gazze her şeyden önce ve öte: Batı uygarlığının dünya üzerinde kurduğu haksız, gözboyayıcı, emperyalist ve zorba hegemonyanın şifrelerini… Uzak ve yakın şifrelerini…

Batı uygarlığının ve Doğu dünyasının bütün kurucu aktörlerinin (meselâ Almanya cumhurbaşkanının, İtalya başbakanının, İngiltere başbakanının, Çin’in, Hindistan’ın ve Japonya’nın vesaire) İsrail’in önünde diz çökmesi, Siyonistlerin bütün belli başlı Batılı ve Doğulu güçleri kontrol ettiklerini, Batı uygarlığının veya hegemonyasının ya da küresel sistemin Yahudi gücü Siyonistlerin kontrolünde olduğunu, esiri olduğunu, esareti altında olduğunu gözler önüne serdi.

DÜNYA, SİYONİSTLERİN ESARETİ ALTINDA!

Batı zihni Yahudi gücü Siyonistler tarafından kontrol ve kolonize ediliyor: Gazze’nin şifreleri, Batı hegemonyasının aslında Siyonist hegemonya olduğunu ispatladı. Ünlü yazar Naomi Klein’in New York’ta Columbia Üniversitesi’nde İsrail soykırımını protesto etmek için yapılan protesto gösterisinde tane tane haykırarak söylediği gibi “bir Siyonizm putu icat edildi ve bütün dünya bu putun önünde boyun eğmeye mahkûm edildi. Artık bu putu kırma zamanı geldi.”

Batı hâkimiyeti, masal. Gerçek hâkimiyet, Batı ülkelerine ait değil. Ortada bir hegemonya var ama bu Batı hâkimiyeti değil, Siyonist hâkimiyeti. Yahudi gücü Siyonizm’in dünya üzerinde kurduğu hâkimiyet.

Yahudi gücü Siyonizm, küre ölçeğinde bütün iktidar aygıtlarını ve güç odaklarını kontrol ve kolonize ediyor, bu anlaşıldı.

Amerika’ya da, Avrupa’ya da, Uzak Asya’ya da hâkim olan Batı’nın kendisi değil, Yahudi gücü Siyonizm.

Batılı sermaye, Yahudi gücü Siyonistlerin kontrolünde. Amerika’da da, Avrupa’da da. Her tür sermayeyi kastediyorum burada: Amerika’daki entelektüel sermaye de, kültürel sermaye de, ekonomik sermaye de, askerî sermaye de, akademik sermaye de, silah endüstrisi de, Pentagon da, CIA de Yahudi gücü tarafından kontrol ve kolonize edilmiş durumda.

Çok net olan şey şu: Koskoca Amerika Yahudilerin (Yahudi gücü Siyonistlerin) kontrolü altında. Bütün kurumlarıyla, aygıtlarıyla ve köle gibi kullandıkları köle ruhlu adamlarıyla…. Hollywood ve oyunları, yapımcılarıyla… Silicon Vadisi ve Yahudi patronlarıyla, Wall Street ve kapitalist lordlarıyla, Pentagon ve kandan beslenen Kissenger, Bernard Lewis, Soros, Samuel Huntington, Francis Fukuyama gibi operasyon adamı gibi, eli kanlı istihbaratçı gibi çalışan “akademik simsarlar”ıyla…

Öteden beri bendenizin entelektüel olarak, daha akademik bir dille yazıp çizdiklerimi, rahmetli Erbakan Hoca’nın ise on yıllarca yılmadan usanmadan tekrarlayıp durduklarını Gazze ispatlamış oldu: Amerika, Yahudilerin esareti altında.

Sadece Amerika mı? Avrupa başta olmak üzere bütün uzak Asya kaplanları, Uzak Asya sermayesi de öncelikli olarak hem Yahudilerin hem de İngilizlerin esareti altında. (…)”