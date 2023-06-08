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Siyaset Maskeleri bir kez daha indi! Numan Kurtulmuş'a da oy vermediler
Siyaset

Maskeleri bir kez daha indi! Numan Kurtulmuş'a da oy vermediler

Yeniakit Publisher
2023-06-08 11:54:00 -
Maskeleri bir kez daha indi! Numan Kurtulmuş'a da oy vermediler

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Numan'a bile oy vermediler!" başlıklı yazısında 6'lı masada yer alan ve dindar gibi görünen isimlerin maskesini bir kez daha düşürdü.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "TBMM Başkanlığı seçiminde, Numan Kurtulmuş gibi, dindar camianın hemen tamamının, itirazı olmayacağı bir isim aday gösterilmesine rağmen, Cumhur İttifakı dışındaki dindar görünümlü milletvekillerinden oy verilmedi" diyerek bazı parti liderlerine tepki gösterdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Mütedeyyin insanları, belli noktalarda birleştirme odaklı ifadeler kullanmaya gayret ediyoruz..

“Şu şu konularda birleşmeleri mümkün değil ama.. Bu konuda birleşirler” diyoruz..

Ama maalesef, dün TBMM Başkanlığı seçiminde, Numan Kurtulmuş gibi, dindar camianın hemen tamamının, itirazı olmayacağı bir isim aday gösterilmesine rağmen, Cumhur İttifakı dışındaki dindar görünümlü milletvekillerinden oy verilmedi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O zaman Mayıs öncesindeki söylemimiz haklı çıkmış oldu..

Her ne kadar Gelecek, İyi Parti, DEVA, SP yönetimi, Tayyip Erdoğan karşıtlığı yüzünden CHP çizgisine savruldukları söylense de, gerçekte ise, dindar kimliklerinden sıyrılıp, politikayı adeta tabulaştırdıkları için, bugünkü durdukları yerde konumlanıyorlar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

akp ve mhp secimler bitti hala anlamadılar

ne chp ne hdp ne diğerleri sizlerle kucaklasmazlar siz işinize bakın içlerindeki kabaran duyguları sizler kardeşlik altında birleştiremezsiniz bence bu beş yılı değerlendirin işinize bakın bırakın onlar kendi sahalarında oynasınlar

ALI

Bu işin dindarlıkla ne alakası var, hala bunu anlayamamış bir toplumdayiz ve kafadayız, İŞTE PROBLEM BU. Bu anlaşılmadığı sürece hiç bir sey olmaz, temel problem bu, birbirinizi yer ve taraf olur durursunuz, hatta birbirinizi tekfir derecesinde itham eder, kendini de dindar zannedip tutturup gider.
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