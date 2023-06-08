Maskeleri bir kez daha indi! Numan Kurtulmuş'a da oy vermediler

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "TBMM Başkanlığı seçiminde, Numan Kurtulmuş gibi, dindar camianın hemen tamamının, itirazı olmayacağı bir isim aday gösterilmesine rağmen, Cumhur İttifakı dışındaki dindar görünümlü milletvekillerinden oy verilmedi" diyerek bazı parti liderlerine tepki gösterdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Mütedeyyin insanları, belli noktalarda birleştirme odaklı ifadeler kullanmaya gayret ediyoruz..

“Şu şu konularda birleşmeleri mümkün değil ama.. Bu konuda birleşirler” diyoruz..

Ama maalesef, dün TBMM Başkanlığı seçiminde, Numan Kurtulmuş gibi, dindar camianın hemen tamamının, itirazı olmayacağı bir isim aday gösterilmesine rağmen, Cumhur İttifakı dışındaki dindar görünümlü milletvekillerinden oy verilmedi..

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O zaman Mayıs öncesindeki söylemimiz haklı çıkmış oldu..

Her ne kadar Gelecek, İyi Parti, DEVA, SP yönetimi, Tayyip Erdoğan karşıtlığı yüzünden CHP çizgisine savruldukları söylense de, gerçekte ise, dindar kimliklerinden sıyrılıp, politikayı adeta tabulaştırdıkları için, bugünkü durdukları yerde konumlanıyorlar..

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