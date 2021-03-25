Koronavirüs salgınından korunmak için aşılar kadar maskeler de çok önemli. Doğru kullanılan maskeler hastalığa yakalanma ihtimalini bir hayli düşürüyor. Pek çok kişi maske kullanımın ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkar?

Maskeler ne zamana kadar kullanılacak? 2022’de maske kullanılacak mı?

Tüm dünya gibi ülkemizde de salgından korunmak için maske kullanılıyor. Pek çok kişi maske kullanma alışkanlığını uzun süre devam edeceğini belirtiyor. Peki, maske zorunluluğu ne kadar sürer? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, “Asya ülkelerinde daha çok kalabalık yoğun toplu taşımada, AVM'de, toplantı alanlarında 2002'den beri maske takma alışkanlığının devam ettiğini gördük. Bizim ülkemizde ekim-kasım ve mart-nisan ayları salgın dönemdir. Bir varsayım çıkarırsak pandemi sonrası maske alışkanlığı devam edecektir. Salgın döneminde maskenin önemi kanıtlandığı için hastalığı geçirmiş, çevresinde görmüş kişiler bu kaygıyla maske kullanacaklardır" diye konuştu.