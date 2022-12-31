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Yerel Maskedeki DNA, katili 7 yıl sonra yakalattı!
Yerel

Maskedeki DNA, katili 7 yıl sonra yakalattı!

Gaziantep'te yaklaşık 7 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kuyumcu soygununun failleri, olay yerinden kaçarken yere attıkları maskeden alınan DNA örnekleri ile ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:59:00 - 2022-12-31 17:00:09
Maskedeki DNA, katili 7 yıl sonra yakalattı!

Gaziantep'te yaklaşık 7 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kuyumcu soygununun failleri, olay yerinden kaçarken yere attıkları maskeden alınan DNA örnekleri ile ortaya çıktı.

'YAĞMA' SUÇUNDAN SABIKALI

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi 19. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanı, 14 Eylül 2015'te silahlı ve maskeli 3 kişi tarafından soyulmuş, iş yeri sahibi Şahin Demir silahla vurularak öldürülmüştü. Yaklaşık 50 bin lira değerinde altının çalındığı soygunun ardından zanlılar kayıplara karışmıştı. Olay yerinde bulunan maske üzerinden alınan DNA örneklerinin, daha sonraki bir tarihte işlediği "yağma" suçundan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan M.K'ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, olayın işleniş şekli, daha önceki benzer olayların karşılaştırılması, şüpheli profillerinin ve şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan incelemede F.K. ve Y.A. isimli 2 şüpheli şahsın da olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. İki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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