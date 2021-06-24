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Sağlık Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı?
Sağlık

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı?

Açık havada maske takma zorunluluğu ne zaman biter? Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir ülkemizde maske zorunluluğu bulunuyor. Hem aşılamada gelinen nokta hem de vakalardaki düşüş sebebiyle pek çok kişinin beklentisi maske zorunluluğunun kalkması yönünde. Peki, maske zorunluluğu kalkar mı? Eylül ayında maske zorunluluğu bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 09:14:00 -
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı?

Tüm dünya bir yandan aşı uygulamasına hız verirken bir yandan da delta varyantla uğraşıyor. Ülkemizde de 134 kişide delta varyant olduğu açıklandı. Hal böyle olunca maskelerin ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor. Peki, maske zorunluluğu ne zamana kalkar?

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında merak edilen soruları cevapladı. Pek çok kişinin merak ettiği maske zorunluluğu için Bakan Koca, “Maske kullanımı ne zaman kaldırılabilir?" sorusu üzerine, "Biz toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde, maskeyi halen o güvenlik çemberi içinde kullanmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu, en az yüzde 70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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