Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu devam ediyor mu?

Maske takma yasağı ne zaman kalkacak sorusu, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Maske yasağı ne zaman kaldırılacak? Açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılacak mı?

Maske yasağı kalktı mı?

Pandemi nedeniyle maske kullanımı zorunlu hale gelmişti. Vaka sayısının azalması ve aşılamanın ilerlemesiyle vatandaşların gözü yasağın son bulmasına dair verilecek kararda. 21 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair; ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.'' dedi.